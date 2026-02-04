«Ростовводоканал» возобновил подачу воды жителям двух микрорайонов
В Советском районе завершили ремонт водопровода и запустили насосную станцию. Об этом сообщила пресс-служба АО «Ростовводоканал».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации пресс-службы, специалисты постепенно увеличивают давление в сети, чтобы предотвратить повреждения трубопровода. Процесс заполнения системы потребует определённого времени.
«По нашим расчетам, в течение 3 часов вода будет у всех жителей Левенцовки и ЗЖМ»,— говорится в сообщении предприятия.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что АО «Ростовводоканал» планирует устранить порыв на водопроводе в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону до конца суток 4 февраля.