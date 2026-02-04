Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Ростовводоканал» возобновил подачу воды жителям двух микрорайонов

В Советском районе завершили ремонт водопровода и запустили насосную станцию. Об этом сообщила пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, специалисты постепенно увеличивают давление в сети, чтобы предотвратить повреждения трубопровода. Процесс заполнения системы потребует определённого времени.

«По нашим расчетам, в течение 3 часов вода будет у всех жителей Левенцовки и ЗЖМ»,— говорится в сообщении предприятия.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что АО «Ростовводоканал» планирует устранить порыв на водопроводе в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону до конца суток 4 февраля.

Валентина Любашенко

