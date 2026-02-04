Порыв на водопроводе в Левенцовке в Ростове планируют устранить до конца дня
АО «Ростовводоканал» планирует устранить порыв на водопроводе в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону до конца суток 4 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: АО «Ростовводоканал»
Авария на водопроводе произошла после перезапуска водопроводной насосной станции.
Водоснабжение ограничено в границах ул. Доватора — ул. 339 Стрелковой Дивизии — ул. Малиновского — ул. Мадояна.