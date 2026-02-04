Объем сбережений крымчан увеличился на 20,6% по итогам года

Депозиты и сбережения жителей Крыма по итогам 2025 года достигли 322,4 млрд руб, увеличившись на 20,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается на сайте Банка России.

На 1 января 2026 года средства крымчан на депозитах и текущих счетах составили 322,4 млрд руб. Около 65% привлеченных банками средств жители региона разместили на вкладах.

Во второй декаде января максимальная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках страны достигла 14,9% годовых. Управляющий отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин отметил, что приход в регион крупных федеральных банков создает конкуренцию за вкладчиков и поддерживает высокие ставки по депозитам.

«Сохранение высокой сберегательной активности несколько замедляет спрос и способствует возвращению инфляции к 4% в следующем году»,— заявил господин Перетокин.

Одновременно вырос и кредитный портфель крымчан — до 211,2 млрд руб, что на 28,5% больше показателя прошлого года. Рост связан с повышенным спросом на льготную программу семейной ипотеки из-за изменения ее параметров с 1 февраля 2025 года.

Портфель ипотечных кредитов на начало года составил почти 116 млрд руб, увеличившись за год на 30,3%. Возрос также спрос на кредитные карты с беспроцентным периодом — обязательства по потребительским кредитам за год выросли на 26,3% до 95,2 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года объем средств населения на счетах и вкладах в условиях высокой склонности к сбережению увеличился до 1,8 трлн руб., рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 14,2%, в Республике Крым объем средств вырос до 0,3 трлн руб. (+11,1% году к году)

Никита Бесстужев