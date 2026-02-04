Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 20-30%

Объем продаж туров в Крым на предстоящее лето увеличился у ряда компаний на 20-30% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

«Если сравнивать февраль 2026 года с февралем 2025 года, то туроператоры говорят, что количество продаж на лето увеличилось у некоторых компаний до плюс 20-30%. То есть намного активнее, чем было в прошлом году», — заявила она на пресс-конференции в Москве.

По мнению эксперта, прирост турпотока в Крым на 30% в этом году возможен при условии, что отельеры полуострова не повысят цены на проживание. Основной спрос приходится на трех- и четырехзвездочные гостиницы.

«Очень вырос интерес к бюджетным средствам размещения и частному сектору, с которым туроператоры не работают, но они видят отток в этот сегмент»,— добавила глава АТОР.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Республику Крым в 2025 году посетили 7,4 млн туристов, что на 1,1 млн больше показателя предыдущего года.

Никита Бесстужев