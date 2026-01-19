Турпоток в Крым вырос на 1,1 млн человек в 2025 году

Республику Крым в 2025 году посетили 7,4 млн туристов, что на 1,1 млн больше показателя предыдущего года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина Хуснуллин представил доклад о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

В 2024 году количество отдыхающих в Крыму превысило 6 млн человек. В 2023 году полуостров принял 5,2 млн туристов, в 2022 году — 6,5 млн. Рекордным стал 2021 год с показателем 9,5 млн посетителей за постсоветский период. В доковидном 2019 году регион посетили 7,4 млн туристов.

Как писал «Ъ-Кубань», основным транспортным коридором для туристов остается Крымский мост, однако в новогодние праздники почти 20% гостей добрались через исторические регионы. В новогодние праздники республику посетили около 300 тыс. человек — на треть больше, чем в 2024 году.

Более половины отдыхающих приезжают с оздоровительными целями. Туристам доступен 91 круглогодичный санаторий.

Никита Бесстужев