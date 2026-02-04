В Ярославле все электробусы вернутся на линию после морозов

В Ярославле все электробусы выйдут на линию после окончания аномально холодной погоды. Об этом сообщили в мэрии Ярославля, отвечая на вопрос местного жителей в соцсетях губернатора.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Мэрия принесла извинения за доставленные неудобства. Ранее жители города начали жаловаться на отсутствие части электробусов, курсирующих по маршруту №60. Тогда в мэрии объяснили, что транспорт отсутствует из-за технической неисправности, возникшей на фоне морозов.

«Поскольку все электробусы находятся на гарантии, время в ожидании ремонта увеличивается в связи с согласованием рекламационных актов между предприятием и заводом-изготовителем для последующего ремонта»,— поясняли в мэрии.

Сервисная служба завода, по информации мэрии, уже находится в городе и устраняет неисправности. В конце 2024 года в Ярославле уже возникали проблемы с электробусами в морозы: тогда из-за низких температур время их зарядки увеличивалось с 20 минут до одного часа.

Также морозы повлияли и на работу автобусов марки Yutong. Как сообщил за заседании комитета облдумы зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, транспорт этой марки стал «замерзать на межмуниципальных маршрутах».

«Стали замерзать отопители. По гарантии поставщик выходит, но нужен определенный период, чтобы оборудование поступило, и мы заменили»,— цитировал портал Yarnews господина Душко.

Алла Чижова