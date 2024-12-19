В Ярославле из-за морозов электробусы стали дольше заряжаться

В Ярославле из-за морозов стали дольше заряжаться электробусы. Об этом сообщил руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам господина Пырлога, сегодня утром все электробусы вышли по расписанию, но после первого круга транспорт начал выпадать из расписания. Причина в том, что при температуре ниже -15 градусов электробусы стали дольше заряжаться: время зарядки увеличилось с 15-20 минут до часа. При этом, как отмечает руководитель «ЯрГЭТ», завод-изготовитель заверял, что при любой погоде время зарядки будет одинаковое. Сейчас из-за этой коллизии ведется соответствующая работа с изготовителем.

«Мы будем с заказчиком проводить работу в этом направлении, но нам больше хочется все-таки от завода-изготовителя получить информацию, устранимы ли эти нарушения, или неустранимы, или когда они будут устранены. Если в такое время зимой электробус будет заряжаться в три раза дольше, соответственно, его работоспособность снижается. Нас это не устраивает»,— сказал господин Пырлог.

Он добавил, что из-за санкций заводу-изготовителю пришлось перейти на другие комплектующие, причиной сложившейся проблемы мог стать тот факт, что инженеры еще не до конца изучили специфику работы новых комплектующих. Денис Пырлог сообщил, что завтра утром задержек в движении быть не должно, так как на улице будет теплее.

Об аналогичной проблеме в Перми сообщал «Ъ-Прикамье». Отмечалось, что новые транспортные средства достойно переживают морозы, но длительность их зарядки в таких погодных условиях увеличивается.

Алла Чижова