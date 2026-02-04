На пожарах в Ростовской области с начала года пострадали четыре ребенка

С начала года в Ростовской области на пожарах пострадали четыре ребенка, гибели несовершеннолетних удалось избежать. Об этом сообщил замначальника донского управления МЧС России Сергей Мордвиненко на пресс-конференции в ТАСС-Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в регионе с начала года в 354 пожарах погибли 18 человек. Основными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, в том числе с обогревателями, а также неисправности электрической техники.

Основным способом предотвращения пожара, по словам специалистов, становится установка пожарного извещателя. С начала 2026 года в Ростовской области установили около 300 таких устройств, а за последние 5–6 лет было установлено более 10 тыс. извещателей.

Константин Соловьев