Совладелец фрахтователя танкера «Волгонефть-212» подал на банкротство

Индивидуальный предприниматель Константин Сельков, совладелец и гендиректор ООО «Кама Шиппинг», фрахтовавшего танкер «Волгонефть-212», затонувший в декабре 2024 года в Керченском проливе, подал заявление о признании себя банкротом. Об этом свидетельствуют данные на портале «Электронное правосудие», обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Фото: Морспасслужба

Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, ранее процедура банкротства была открыта в отношении совладелицы «Кама Шиппинг» Ларисы Фроловой. Госпожа Фролова обратилась с соответствующим заявлением в ноябре 2025 года, при этом подтвержденная сумма задолженности на момент подачи составила 6,64 млн руб. Также свои требования к должнику заявили ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк», а задолженность имеется еще перед семью организациями, включая финансовые институты.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Крушение вызвало экологическую катастрофу в регионе. В Черное море было вылито около 2,4 тыс. т мазута. После ЧП владелец судов — ООО «Каматрансойл» — инициировал судебные разбирательства с ООО «Кама Шиппинг», добиваясь возмещения убытков и признания фрахтователя банкротом.

Вячеслав Рыжков