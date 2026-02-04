Совладелец пермского фрахтователя затонувшего танкера добивается самобанкротства

Индивидуальный предприниматель Константин Сельков подал заявление о признании его банкротом. Об этом свидетельствует информация на сайте «Электронное правосудие». Господин Сельков также является совладельцем и гендиректором ООО «Кама Шиппинг», фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута.

Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, в отношении совладелицы ООО «Кама Шиппинг» Ларисы Фроловой уже принято решение о признании ее банкротом и введении процедуры реализации имущества. С заявлением о признании себя несостоятельной госпожа Фролова обратилась в ноябре 2025 года. Сумма, которая не оспаривалась должником на момент подачи заявления, составила 6,64 млн руб. Кроме этого, с заявлением об установлении размера требований кредиторов в отношении должника ранее обратились ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк». Согласно представленным госпожой Фроловой документам, задолженность имеется еще перед семью организациями, включая финансовые.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. После этого владелец танкеров — ООО «Каматрансойл» — начал судебные разбирательства с ООО «Кама Шиппинг». В частности, компания отсудила у фрахтователя убытки, а также подала заявление о признании общества банкротом.