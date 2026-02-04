Суд удовлетворил иск подмосковного завода к воронежскому «Борхиммашу»
Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск столичного АО «Подольский машиностроительный завод» к воронежскому АО «Борхиммаш» и юрлицам его основного собственника — ГК Limonte с литовскими владельцами (ООО «Лимонте ЛТ-холдинг», ООО «Лимонте-комплектация», ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис» и ООО «Лимонте-менеджмент»). Также ответчиком выступает московское ООО ТД «Борхиммаш». Мотивировочная часть решения еще не опубликована, следует из картотеки арбитражного суда. Изначальный размер требований составлял 181 млн руб.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Подмосковное предприятие инициировало разбирательство в апреле 2025 года. В дело безуспешно пыталось вступить уже спорившее с ответчиками столичное ООО МФК «Фордевинд».
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд города Москвы ввел первую процедуру банкротства — наблюдение — в ООО «Лимонте-нефтегазхимсервис». Изначально признать несостоятельной компанию пыталось ООО МФК «Фордевинд», однако в итоге права истца получила ФНС.
Прошлой весной «Фордевинд» требовал банкротства и самого «Борхиммаша», однако его заявление возвратили из-за процессуальных нарушений. Воронежское предприятие с лета находится под наблюдением по собственному иску. В конце прошлого года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Лимонте ЛТ-холдинг» на введение процедуры. В материалах дела уточнялось, что задолженность «Борхиммаша», по состоянию на 30 июня 2025 года, составляла 4,2 млрд руб. Впоследствии ряд кредиторов подал заявления на вступление в банкротное дело.