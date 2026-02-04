Рыбинский двигатель ПД-8 прошел 150-часовые испытания при максимальных нагрузках

Созданный рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатель ПД-8 успешно прошел комплекс 150-часовых сертификационных испытаний: работу всех систем силовой установки проверяли на максимальных режимах, имитирующих длительную эксплуатацию. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, в которую входит «ОДК-Сатурн».

Тестирование проводилось в Перми на испытательном стенде «ОДК-Авиадвигатель», где специалисты «ОДК-Сатурн» работали вместе с коллегами на протяжении полутора месяцев. ПД-8 испытывали при одновременном достижении максимальной тяги, эксплуатационных оборотов роторов и температуры газа за турбиной низкого давления. На различных этапах блок-теста проверялась длительная работа двигателя при максимальных и минимальных давлении и температуре топлива и масла, а также при максимальных отборах воздуха из компрессора. Целью испытаний стало подтверждение ускоренными жесткими тестами высокой безопасности работы ПД-8 в реальной эксплуатации.

«Мы экспериментально доказали правильность выбранных конструкторских решений, подтвердили резервы и запасы, которые должны быть у авиадвигателя. По результатам проведения блок-теста ПД-8 продемонстрировал свою надежность при имитации реальной длительной эксплуатации»,— сообщил заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 по модулям и системам «ОДК-Сатурн» Артем Бадерников.

ПД-8 продолжает проходить серию испытаний. Их успешное прохождение позволит получить сертификат типа и приступить к серийному производству двигателя. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ПД-8 успешно прошел испытания на попадание птиц.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года.

Алла Чижова