Рыбинский двигатель ПД-8 успешно прошел испытания на попадание птиц

Созданный рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатель ПД-8 подтвердил устойчивую работу в ходе сертификационных испытаний на попадание птиц. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха, в которую входит «ОДК-Сатурн».

Фото: Официальный сайт ОДК Испытания ПД-8 на попадание птиц

Испытания проводились на открытом испытательном стенде рыбинского предприятия и являлись одними из ключевых в рамках сертификации двигателя. Во время работы двигателя на максимальном взлетном режиме с тягой восемь тонн из специальной пушки с четырьмя стволами за одну секунду выпустили сразу четыре тушки, которые имитировали стаю птиц.

«Двигатель ПД-8 выдержал сложное испытание, главным критерием оценки успешности в первую очередь является отсутствие механических повреждений и продолжение работы двигателя в условиях полета. При имитации нештатной ситуации ПД-8 не получил повреждения и сохранил управляемость. Испытания доказали, что в реальных условиях эксплуатации встреча со стаей птиц не опасна для двигателя: он продолжит устойчивую работу»,— сообщил заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 по мотогондоле и интеграции с летательным аппаратом «ОДК-Сатурн» Сергей Мосин.

ПД-8 продолжает проходить серию испытаний. Их успешное прохождение позволит получить сертификат типа и приступить к серийному производству двигателя.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года.

Алла Чижова