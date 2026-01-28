В Ростове отремонтируют 1,1 тысячи многоэтажек за 3,4 млрд рублей

В 2026 году в Ростове-на-Дону капремонт пройдет в 1,1 тыс. многоквартирных домов. На эти цели направят 3,4 млрд руб. Об этом сообщает donnews.ru. со ссылкой на данные правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая площадь многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2026 году, превышает 3 млн кв. м. В многоэтажках планируют заменить или отремонтировать лифты, обновить фасады, укрепить фундаменты и прочее.

Большую часть домов из списка занимают типовые кирпичные многоэтажки советской постройки. В перечень вошли панельные и блочные дома, а также несколько деревянных построек.

В списке присутствуют и объекты культурного наследия, такие как «Доходный дом потомственного почетного гражданина С.Н. Дронова», расположенный на ул. Большая Садовая, 144/48, «Доходный дом И.Р. Гоц», находящийся на ул. Большой Садовой, 23, «Доходный дом А.А. Лозе» по ул. Красноармейской, 70 и «Доходный дом И. В. Котлярова», расположенный по ул. Суворова, 6.

Наталья Белоштейн