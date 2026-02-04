Суд оставил под арестом экс-директора «Ярдормоста»

Ярославский областной суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору АО «Ярдормост» Дмитрию Драному, которого обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Ярдормост» Фото: АО «Ярдормост»

16 июля 2025 года спецслужбы задержали 52-летнего экс-директора. Кировский районный суд поместил его в СИЗО до 14 сентября, затем мера пресечения в виде заключения под стражу продлевалась. Ранее защита господина Драного пыталась добиться смягчения меры пресечения.

Также суд продлил аресты Азата Тукбаева и Романа Турланова, которых обвиняют в даче взяток.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в деле Дмитрия Драного три эпизода. По версии следствия, он начал брать деньги от коммерческих организаций в первый год работы главой ярославского областного предприятия за благоприятствование в заключении коммерческих контрактов. Следователи предполагают, что общий размер взяток превысил 10 млн руб.