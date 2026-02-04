С территории Дона экспортировали в Азербайджан 21 тонну кормовых смесей

Из Ростовской области в Азербайджан экспортировали 21 т кормовых смесей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, партии досмотрели с 26 по 30 января в пунктах полного таможенного оформления. Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность кормовых смесей подтвердили результатами лабораторных исследований.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с 26 по 30 января из Ростовской области в Грузию экспортировали 19,7 т мяса и субпродуктов свинины.

Константин Соловьев