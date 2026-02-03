Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Ростовской области в Грузию направили 19 тонн мяса и субпродуктов свинины

С 26 по 30 января из Ростовской области в Грузию экспортировали 19,7 тонны мяса и субпродуктов свинины. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Экспортируемую продукцию в ходе лабораторных исследований признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и качественной.

Специалисты выдали разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации.

Мария Хоперская

Новости компаний Все