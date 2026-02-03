Из Ростовской области в Грузию направили 19 тонн мяса и субпродуктов свинины
С 26 по 30 января из Ростовской области в Грузию экспортировали 19,7 тонны мяса и субпродуктов свинины. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Экспортируемую продукцию в ходе лабораторных исследований признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и качественной.
Специалисты выдали разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации.