Из Ростовской области в Грузию направили 19 тонн мяса и субпродуктов свинины

С 26 по 30 января из Ростовской области в Грузию экспортировали 19,7 тонны мяса и субпродуктов свинины. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Экспортируемую продукцию в ходе лабораторных исследований признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и качественной.

Специалисты выдали разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации.

Мария Хоперская