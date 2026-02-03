Бывшего гендиректора завода «Горизонт» отпустили под подписку о невыезде

Бывшего генерального директора завода АО «Горизонт» Игоря Хохлова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник отметил, что соответствующее решение принял следователь после допроса в рамках возбужденного уголовного дела. Как писал «Ъ-Ростов», по версии правоохранителей, в 2023 году гендиректор приказывал подчиненным вносить в расчетно-калькуляционные документы необоснованно завышенные показатели себестоимости производства военной продукции, которую завод изготавливал для Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что господин Хохлов признал вину и активно содействует следствию.

Константин Соловьев