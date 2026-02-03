МИД Финляндии счел «неверным сигналом» призывы к диалогу с Россией

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Россия не готова прекратить военные действия на Украине. Министр отвергла призывы Франции, Италии и других стран Европы вступить в диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

«Телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал»,— сказала глава финского МИДа (цитата по Die Welt).

Госпожа Валтонен назвала обязательным условием для телефонного разговора с президентом России «предварительное согласование целей» этой беседы в Европе. Телефонный разговор не будет означать изменение курса и «уж точно не сближение с Россией», подчеркнула министр. «Пока я не видела ни одной стратегии на этот счет»,— добавила она.

В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить контакты с Владимиром Путиным. По информации издания Politico, эта позиция получила поддержку среди руководителей Евросоюза (ЕС). В январе премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пришло время для разговора между ЕС и Россией. МИД Франции призвал ЕС создать прямой канал связи с российской стороной.