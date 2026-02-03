«Китайцы грамотно выходят на наш рынок и закрепляются на нем»

В СМИ появились экспертные прогнозы о существенном сокращении в 2026 году импорта автомобилей в Россию. Предполагается, что это произойдет из-за увеличения объемов выпуска марок, производство которых локализовано в РФ. О ситуации с адаптацией китайских производителей к российскому рынку и перспективах дальнейшего развития отечественного автопрома в этих условиях рассказал руководитель отдела продаж компании «Леон-Авто Север» Иван Мулика:

«По моему мнению, сокращение импорта — это позитивный фактор, так как его последствием станет повышение уровня локализации производства автомобилей в РФ. Это хорошо не только для экономики, но и для конечного потребителя: локализация приведет к уменьшению стоимости, так как не будет утильсбора. Цены в целом стабилизируются, станут более прогнозируемыми для покупателей и продавцов.

Сейчас еще продолжается процесс входа китайцев на российский рынок, поэтому мы будем наблюдать небольшой рост цен. Импортерам пока тяжело прогнозировать изменения на российском рынке, и поэтому они много чего закладывают в цену: и в логистику, и в продажи.

Но это все пойдет на убыль, когда трансформация по сборке китайских автомобилей в РФ завершится и партнеры из КНР адаптируются к российским условиям. История с утильсбором этому только способствует.

Но уже сегодня можно говорить о китаизации российского авторынка. Они очень грамотно выходят на наш рынок и закрепляются на нем. И речь не только о том, что их машины заполонили регионы РФ. Мы видим, как китайские партнеры изучают российский рынок на предмет предпочтений потребителя: какие виды бамперов он желает, какие предъявляет требования к расположению сидений в салоне и т. д. Из этого можно сделать вывод: внедрение китайского автопрома в наш рынок будет серьезным, и производство на территории РФ будет адаптироваться под этот процесс.

Те страхи, которые по началу были у россиян по поводу ремонтоспособности “китайцев”, уже не актуальны. Поставки налажены. Сегодня можно спокойно брать эти автомобили, не опасаясь дальнейших проблем с ремонтом.

Если говорить о юге России, то уж точно этап первоначального скепсиса преодолен. В южных регионах люди достаточно активно пересаживаются на “китайцев”.

Что касается перспектив отечественного автопрома, то у нас много людей, которые предпочитают российские машины. И заводы, которые их выпускают, работают в своей нише. Конечно, глобальных изменений здесь лично я не ожидаю, но своего покупателя наши производители сохранят».