Даже отечественное не катит

В Ростовской области в 2025 году почти на четверть снизились продажи новых автомобилей по сравнению с 2024 годом. Объем автокредитования — главного источника средств для покупки автомобилей — и вовсе снизился на Дону год к году более чем на треть. Аналитики считают, что падение выдачи кредитов на покупку авто в прошлом году является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Эксперты прогнозируют на 2026 год дальнейший рост цен на автомобили, незначительное снижение процентных ставок по кредитам и перестройку рынка от импорта к локальной сборке машин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ «Сегодня рынок контролируют Lada и китайская тройка — Haval, Chery, Geely. Они выигрывают за счет сочетания приемлемой цены, функциональной комплектации и сборки внутри страны»

В 2025 году в Ростовской области было продано 34,2 тыс. новых автомобилей, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году (44,6 тыс.). Такие данные «Review. Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат». В топ-5 самых продаваемых на Дону марок в прошлом году вошли Lada (9 тыс. автомобилей; 27,4% к 2024 году), Haval (4,2 тыс.; 4,3%), Chery (2,9 тыс.; 42,6%), Geely (2,5 тыс.; 35,4) и Changan (2,2 тыс.; 47,6%).

Что касается моделей авто, то в пятерку самых продаваемых в прошлом году вошли Lada Granta (4,3 тыс.; 23,3%), Lada Vesta (1,9 тыс.; 38%), Haval Jolion (1,8 тыс.; 14,4%), Lada Niva Legend (1 тыс.; 33,9%) и Changan UNI-S/CS55 Plus (957 авто; 36,7%).

Для сравнения: в Краснодарском крае было продано 61,9 тыс. новых автомобилей, что на 21,7% меньше, чем годом ранее (в 2024 году — 79 тыс. авто), в Ставропольском крае — 28,2 тыс. новых машин, что на 16,5% меньше, чем в 2024-м (33,7 тыс. штук). Самая продаваемая марка машины на Кубани и Ставрополье, как и на Дону,— Lada. В Краснодарском крае в 2025 году их было продано 13,9 тыс., что на 22,4% меньше, чем в 2024 году, в Ставропольском крае — 12,3 тыс. (22,3%). По остальным маркам и моделям автомобилей, пользующихся популярностью в прошлом году на Кубани и Ставрополье,— ситуация практически схожа с Ростовской областью, разве что в Ставропольском крае в топ-5 моделей попал Belgee X50, которых продали 743 штуки, что на 62,6% больше, чем в 2024 году. Также небольшую положительную динамику на Ставрополье показали продажи Haval Jolion (1068 машин, +0,7% к 2024 году).

Новые — дорожают, подержанные — дешевеют

Российский автомобильный рынок в 2025 году прошел через глубокую перестройку, констатирует владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Он рассказал «Review. Ъ-Ростов», что главный тренд прошлого года — смещение от импорта к локализации. Также, по словам эксперта, доля машин российской сборки в прошлом году выросла до 53% и этот процесс будет только ускоряться.

«Сегодня рынок контролируют Lada и китайская тройка — Haval, Chery, Geely. Они выигрывают за счет сочетания приемлемой цены, функциональной комплектации и сборки внутри страны. Российские покупатели голосуют рублем за практичность: растет спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн руб. Выбор между новым и подержанным автомобилем сейчас непростой. Качественные б/у модели 2018–2022 годов стали дефицитом и по цене догоняют новые китайские аналоги. При этом новая машина дает гарантию, прозрачную историю и господдержку по кредиту. Если финансы позволяют — лучше новая»,— рассказывает господин Иванов.

В Ростове-на-Дону цены на новые автомобили по итогам 2025 года начинаются от 750 тыс. руб. за базовые модели Lada. При этом, по данным аналитических агентств, средняя стоимость отечественных авто на Дону достигла почти 2 млн руб. Самые доступные варианты включают Lada Granta, Niva Legend и китайские Baic U5 Plus. В целом же средняя цена нового легкового автомобиля в Ростове-на-Дону в конце 2025 года достигла рекордных 3,43 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в третьем квартале 2025 года на Дону спрос на автомобили стоимостью от 1,5 млн до 3 млн руб. вырос на 91,1% по сравнению с началом года. Как сообщили изданию в пресс-службе «Авито», самыми популярными марками в сегменте по итогам июля—сентября стали BMW, Kia, Toyota, Hyundai и Volkswagen. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались Toyota Camry, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta и Haval Jolion.

Наиболее значительное увеличение спроса по сравнению с первым кварталом 2025 года показали автомобили марок Changan — рост в 3,3 раза, Nissan — в 3 раза, Geely — в 2,7 раза. Также заметно выросла популярность Volkswagen и Renault — в 2,5 раза каждая марка.

Лидерами по динамике популярности в Ростовской области стали Volkswagen Tiguan с ростом в 2,9 раза, Kia Sportage — в 2,6 раза, Hyundai Creta — в 2,2 раза. Значительно также увеличился спрос на Haval Jolion — на 47,2% и Toyota Camry — на 31,1%.

Что касается вторичного рынка автомобилей в Ростовской области, то в 2025 году аналитики «Авто.ру» фиксируют значительный рост активности пользователей. В частности, в декабре прошлого года, по данным пресс-службы портала, количество объявлений на Дону увеличилось на треть по сравнению с январем, причем основной вклад в это внесли частные продавцы. «Этот устойчивый рост активности, сопровождаемый общим снижением спроса, привел к снижению цен, которые к концу года опустились до уровня середины 2023 года»,— констатируют аналитики.

Так, за 2025 год средняя цена подержанных машин в Ростовской области снизилась на 6,1%, составив 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авто.ру». Самыми подешевевшими марками стали Nissan Almera Classic (23,1%; 557 тыс. руб.), Volkswagen Tiguan (21,8%; 3 млн руб.) и Skoda Fabia (21,6%; 638 тыс. руб.).

В целом по России средняя стоимость подержанного иностранного автомобиля, за исключением китайских и американских, за год снизилась на 10%, до 2,2 млн руб., а средняя цена машины от российского производителя в тот же период упала на 5% — до 686 тыс. руб. Аналитики отмечают, что доля китайских автомобилей на вторичном рынке к концу 2025 года достигла 7%, а средняя стоимость снизилась с 2,2 до 2 млн руб., что на 8% ниже показателя на начало 2025 года.

Заемщиков не жалуют

Ростовская область стала лидером среди российских регионов динамике сокращения объемов выданных автокредитов за 2025 год. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 12 месяцев прошлого года на Дону было выдано кредитов на покупку авто на общую сумму 39,5 млрд руб., что на 36,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (59,5 млрд). По объему портфеля автокредитования регион занимает 12 место в России. В первой пятерке традиционно — Москва (144,9 млрд руб.; 32,9% к 2024 году), Московская область (125,1 млрд руб.; 35,2%), Санкт-Петербург (85,5 млрд руб.; 33,6%), Краснодарский край (77,4 млрд руб.; 32,2%) и Татарстан (75,2 млрд руб.; 30%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что падение выдачи автокредитов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора. Этому, по его словам, также способствовало введение макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданами с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне, о чем свидетельствует высокая в последнее время доля отказов по кредитным заявкам на автокредиты. Поэтому при одобрении автокредитов кредиторы сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— комментирует господин Волков.

По последним данным НБКИ, в октябре 2025-го доля отказов на выдачу автокредитов в Ростовской области составила 83,9%, что 7,5 процентных пункта больше, чем месяцем ранее. Это пятое место в России после Новосибирской области (85,2%), Краснодарского края (85%), Кемеровской области (84,4%), а также Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (84,1%).

В декабре 2025-го средний размер автокредита в Ростовской области составил 1,49 млн руб., что на 18,3% выше, чем в декабре 2024-го. Это девятое место в России. В пятерке лидеров: Москва (2,09 млн руб.), Московская область (1,83 млн руб.), Санкт-Петербург (1,74 млн руб.), Ленобласть (1,61 млн руб.) и Краснодарский край (1,59 млн руб.).

По словам Алексея Волкова, в сентябре—декабре 2025 года средний размер выданных автокредитов в среднем по России стабилизировался на уровне 1,5 млн руб. Эксперт напоминает, что данный показатель сокращался с середины 2024 года в связи с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании, но после пика снижения в феврале 2025 года — восстанавливался умеренными темпами. «Стоит отметить, что нынешняя стабилизация среднего чека автокредитов наблюдается на фоне сокращения их выдачи в конце года, свидетельствующем об охлаждении спроса на автокредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей»,— говорит директор по маркетингу НБКИ.

Кредит — основной способ покупки

По словам Алексея Иванова, на юге страны, включая Ростовскую область, покупатели традиционно выбирают более длинные сроки кредитования из-за зависимости от личного транспорта — здесь климат и инфраструктура делают машину не роскошью, а необходимостью. Согласно данным НБКИ, в ноябре 2025 года средний срок автокредита составил шесть лет, увеличившись на 10,2% год к году (в ноябре 2024-го — 5,5 года). По показателю среднего срока автокредита донской регион занимает 11-е место в России.

Ситуация на Дону аналогична общероссийской. Так, в ноябре 2025 года средний срок кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил в РФ 5,8 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024-го на 10,1% (5,3 года). Данный показатель, по словам экспертов бюро, растет седьмой месяц подряд и достиг в ноябре наивысшего значения за последний год.

Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах России в ноябре 2025 года был отмечен в Краснодарском (6,4 года) и Ставропольском (6,3 года) краях, а также в Волгоградской (6,2 года), Тюменской (6,2 года) и Новосибирской (6,2 года) областях. По словам господина Волкова, до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека, при этом самые низкие его значения пришлись на январь—апрель 2025 года.

«Затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. В связи с этим стоит отметить, что увеличение сроков автокредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа, не позволяя таким образом ПДН превышать 50%-й уровень»,— комментирует эксперт.

По словам Алексея Иванова, кредит сегодня остается основным способом покупки автомобиля для большинства россиян. «Сроки растут, средний чек тоже, но субсидии производителей и госпрограммы делают новые машины доступнее. Альтернатива — лизинг, который набирает обороты среди физлиц»,— говорит владелец сети дилерских центров.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, приобретение автомобиля в кредит в настоящее время обосновано лишь в ряде случаев. Эксперт отмечает, что есть риск значительной переплаты при взятии кредита — при ставке 15–20% и сроке шесть лет она может превысить 50–70% от стоимости автомобиля.

«Да, инфляция обесценивает кредитные платежи, но не компенсирует проценты полностью. Рыночная ситуация также складывается непросто: 60% новых автомобилей продаются в кредит, но спрос падает, цены на новые машины могут расти из-за утильсбора и курса валют, а подержанные дешевеют, в этой ситуации выгоднее копить наличные. В январе 2026 года средние процентные ставки по автокредитам в РФ составляют около 15,6% годовых в целом, с разбросом в зависимости от типа автомобиля, для новых автомобилей это примерно 11–12%, а для подержанных — около 21–23%»,— говорит собеседник «Review. Ъ-Ростов».

Год к году не легче

По словам Дмитрия Баранова, в настоящее время ставки по автокредитам постепенно снизились с пика 2025 года (18–19%), но пока остаются высокими, а эффект от смягчения ключевой ставки в декабре 2025 года будет заметен лишь в феврале-марте 2026 года и на продажи автомобилей в январе 2026 года не повлияет. Прогноз аналитика на год — дальнейшее снижение ставок по автокредитам до 13–15% при смягчении денежно-кредитной политики.

«Но пока инфляция делает переплату значительной, особенно на фоне падающих цен на подержанные машины»,— констатирует эксперт.

Как отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев, в 2026 году стоит ожидать, что продажи новых легковых машин будут на уровне 2025 года. В целом по России — это около 1,32–1,34 млн единиц. По словам эксперта, авторынок может вырасти до уровня примерно 1,45 млн, а может снизиться до 1,2 млн машин — динамика будет определяться состоянием российской экономики.

«На продажи будут продолжать влиять известные всем факторы: ставки утильсбора, ключевая ставка ЦБ, курсы валют, инфляция и регуляторные меры правительства РФ. При этом если плановый рост ставок утильсбора с 1 января неминуемо приведет к росту цен на автомобили, то эффект воздействия остальных будет зависеть от их изменения в течение года: в позитивном или негативном направлении»,— комментирует господин Пушкарев.

Он отмечает, что из-за изменений правил расчета утильсбора, возможно, будет реализован опережающий спрос в объеме 50–60 тыс. автомобилей и это, вероятно, вызовет заметное снижение продаж в первые месяцы 2026 года.

По словам гендиректора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, одним из факторов влияния на объем авторынка в 2026 году станет скорость перестройки рынка от импорта к локальной сборке машин. Он отмечает, что параллельный импорт в новых условиях расчета утильсбора упадет в два-три раза к показателю 2025 года. «Ко второй половине года большая часть заявленных к сборке в России производств станет постепенно выходить на рабочую мощность и стабильно наполнять рынок новыми автомобилями. Второе полугодие должно будет взять на себя около 65% объема производства. В целом тотальное замещение импорта локальным производством должно поспособствовать формированию более здорового баланса спроса и предложения на рынке»,— говорит эксперт.

Владелец «Альянс Тракс» Алексей Иванов не ждет в 2026 году взрывного роста продаж автомобилей. «Рынок входит в фазу стабилизации с объемом около 1,3–1,4 млн машин. Цены вырастут из-за повышения НДС и утильсбора, зато расширится линейка локализованных моделей»,— говорит эксперт.

Виктор Пушкарев отмечает, что соотношение спроса и предложения в 2026 году будет определяться ценой автомобиля, но динамика цен, по его словам, не имеет тенденции к снижению. «Если в январе 2025 года средневзвешенная цена составляла 3,11 млн руб., то в октябре она достигла 3,42 млн руб., то есть выросла на 310 тыс., или на 10%. Примечательно, что это привело к адекватному росту автокредитов. По данным НБКИ, в аналогичный период средний размер кредита вырос с 1,21 млн руб. до 1,51 млн руб., то есть на 300 тыс., или на 25%. И вполне очевидно, что в 2026 году рост цен на автомобили не остановится, даже если ЦБ существенно смягчит кредитно-денежную политику. Таким образом, доступность приобретения новых автомобилей продолжает снижаться, и российский рынок, вероятнее всего, подходит к новому "потолку"»,— резюмирует замначальника отдела аналитики «Автостата».

Дмитрий Михеенко