Экс-полицейские в Сочи получили сроки за взятку в 3 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор бывшим сотрудникам уголовного розыска и их сообщникам, признанным виновными в получении взятки и организации коррупционной схемы с участием автомобиля «Мини Купер». По версии следствия, преступление совершалось с июля 2022 года, когда Аветик Гиголян, Владислав Петриченко, Рубен Разанов и Родион Назаркин согласовали план получения незаконного дохода от знакомого, подозреваемого в хранении наркотических средств, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что Аветик Гиголян, действуя как оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД по Сочи, вместе с начальником отделения Владиславом Петриченко создали условия, при которых задержанный был вынужден передать взятку в размере 3 млн руб., в том числе автомобиль «Мини Купер» и наличные 200 тыс. руб. Дальнейшие действия участников схемы предусматривали передачу остальной части суммы через посредника, что привлекло внимание правоохранительных органов.

В организации преступной схемы участвовали также Рубен Разанов и Родион Назаркин, которые вели переговоры с полицейскими и обеспечивали передачу имущества и денежных средств. После того как попытка получения оставшейся суммы была раскрыта, все фигуранты дела были задержаны.

Суд признал Аветика Гиголяна и Владислава Петриченко виновными в получении взятки и превышении должностных полномочий и назначил им наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением специальных званий. Родион Назаркин получил семь лет колонии строгого режима, а Рубену Разанову изначально назначили штраф 2,8 млн руб. После апелляции Краснодарский краевой суд увеличил срок Разанову до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мария Удовик