Краснодар фигурирует в материалах дела Эпштейна

Краснодар упоминается в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, опубликованных Минюстом США 30 января. В 3 млн страницах файлов также упоминаются десятки других городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В опубликованных американским ведомством файлах по делу Эпштейна фигурируют десятки российских городов, которые финансист либо посещал лично, либо через помощников организовывал поездки для третьих лиц, оплачивая билеты и размещение в гостиницах. Согласно материалам, Джеффри Эпштейн или его сотрудники контактировали с девушками, родившимися или проживавшими в Краснодаре.

В документах также значатся Ставрополь, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и Нижний Новгород. Лично Эпштейн или его помощники побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Иркутске и Хабаровске.

Ранее СМИ и Telegram-каналы распространили сведения о том, что краснодарское агентство якобы «поставляло» девушек для мероприятий Эпштейна. Основанием послужили документы, где указывалось, что в феврале 2018 года неизвестный отправитель передал финансисту портфолио модели. В соцсетях также говорилось об участии этого агентства в организации церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Директор краснодарского модельного агентства Shtorm models Дана Борисенко опровергла информацию о связях компании со скандальным американским финансистом. По ее словам, компания не имела к нему никакого отношения и не направляла моделей на контракты в модельные агентства США.

Алина Зорина