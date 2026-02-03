Новак допустил корректировку топливного демпфера

Минэнерго и Минфин России рассматривают корректировку механизма топливного демпфера. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании комитета Совета федерации по экономполитике.

Господин Новак рассказал, что скорректировать механизм предложили российские компании. «Мы вместе с Минэнерго, Минфином рассматриваем эти предложения... Посмотрим, о чем Минэнерго с Минфином договорятся и выйдут в правительство»,— сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Специальный демпфирующий механизм в России действует с 2019 года. Нефтяные компании получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо превышает установленные внутренние цены. Так правительство возмещает компаниям прибыль и стимулирует продажи нефтепродуктов внутри страны.

В октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу до 1 мая 2026 года. В Минэнерго говорили, что эта мера позволит сохранить выплаты производителям топлива и стабилизировать цены на российском рынке. «Известия» писали, что Минфин предложил правительству не возвращаться к полным выплатам по топливному демпферу в 2027–2028 годах. В декабре Минфин заявил, что не планирует новые налоговые изменения по топливному демпферу.

