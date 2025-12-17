Минфин РФ не планирует вводить новые налоговые изменения по топливному демпферу

Никакие новые налоговые изменения, в том числе по донастройке топливного демпфера, не планируются, сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Он отметил, что все нужные налоговые изменения правительство уже внесло в ноябре.

«Бюджету сейчас тяжело. Поэтому никаких изменений в расчете демпфера не планируем»,— заявил замглавы Минфина журналистам на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Так господин Сазанов ответил на вопрос о предложении нефтяных компаний вернуть предельную скидку Urals/Brent в расчет топливного демпфера. По словам Алексея Сазанова, об отрицательном топливном демпфере из-за ситуации с ценами на нефть и нефтепродукты за декабрь говорить пока рано.

В ноябре в Минфине предложили правительству не возвращаться к полным выплатам по топливному демпферу в 2027-2028 годах, писали «Известия». По мнению представителей ведомства, продление понижающего коэффициента в формуле расчета принесет в бюджет почти 1 трлн руб.

В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Как отметили в Минэнерго, эта мера позволит сохранить выплаты производителям топлива и стабилизировать цены на российском рынке.