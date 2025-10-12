Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по демпферу. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Кроме того, указ отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.
Специальный демпфирующий механизм начал действовать с 2019 года. Нефтяные компании в России получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо превышает установленные внутренние цены. Так правительство возмещает компаниям прибыль и стимулирует продажи нефтепродуктов внутри страны.