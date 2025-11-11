«Известия»: Минфин не хочет возвращать полные выплаты по демпферу

Минфин России предложил правительству не возвращаться к полным выплатам по топливному демпферу в 2027-2028 годах, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, продление понижающего коэффициента в формуле расчета принесет в бюджет почти 1 трлн руб.

Демпферный механизм используют для предотвращения резких колебаний цен на топливо. Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, если экспортная цена бензина и дизтоплива становится выше установленной на российском рынке. Это необходимо, чтобы нефтяники сохраняли объемы продаж в России, в противном случае начнут расти внутренние цены на бензин и дизель.

Соответствующее предложение Минфин направил в виде поправок ко второму чтению законопроекта по изменениям в Налоговом кодексе, пишут «Известия». По информации издания, министерство выступило за продление специального коэффициента «Вспр», который позволяет учитывать дисконт в цене российской нефти к марке Brent при расчете ориентировочной экспортной цены на бензин. Такой расчет сокращает объем выплат из бюджета нефтяным компаниям, поскольку расчетная стоимость российского топлива приближается к его реальной цене на международном рынке.

В сентябре нефтяные компании получили из бюджета 30,5 млрд руб., что практически на 50 млрд руб. меньше, чем в августе. В октябре эта сумма увеличилась до 43,8 млрд руб. За прошлый год нефтяники получили 1,815 трлн руб., за январь-октябрь 2025 года выплаты составили 759,3 млрд руб.