В уральском отделении ЦБ рассказали, что больше всего повлияло на рост цен

В Свердловской области по итогам года (декабрь к декабрю) инфляция составила 7,3% против 10% годом ранее, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. По его словам, замедление темпов роста цен коснулось всех основных составляющих потребительской корзины, но общий уровень цен вырос.

«Производителям пришлось компенсировать рост издержек. Дорожали сырье, логистика, повышались заработные платы. Сильнее всего — на 11,3% — подорожали платные услуги. Спрос оставался высоким, а нарастить предложение в ряде случаев быстро не получалось»,— прокомментировал господин Коровин.

По его словам, на рост цен, особенно осенью, повлияла ситуация на топливном рынке и ожидания населения повышения утильсбора. В ближайшие месяцы на цены повлияют новые разовые факторы: повышение НДС, которое произошло с 1 января, первый этап индексации тарифов ЖКХ и корректировка акцизов.

Господин Коровин напомнил, что по последнему прогнозу ЦБ (был опубликован в октябре прошлого года), к концу текущего года инфляция должна снизиться до 4-5% и вернуться к уровню 4% в 2027 году. «Ключевая ставка в текущем году прогнозируется от 13 до 15%, а в следующем году вернется к своему нейтральному уровню – 7,5-8,5%»,— напомнил о прогнозе Сергей Коровин.

Подробнее о снижении ключевой ставки в конце прошлого года рассказала начальник Уральского ГУ Центробанка Марина Мясникова.

Мария Игнатова