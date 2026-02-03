В уральском отделении ЦБ рассказали, что больше всего повлияло на рост цен
В Свердловской области по итогам года (декабрь к декабрю) инфляция составила 7,3% против 10% годом ранее, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. По его словам, замедление темпов роста цен коснулось всех основных составляющих потребительской корзины, но общий уровень цен вырос.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Производителям пришлось компенсировать рост издержек. Дорожали сырье, логистика, повышались заработные платы. Сильнее всего — на 11,3% — подорожали платные услуги. Спрос оставался высоким, а нарастить предложение в ряде случаев быстро не получалось»,— прокомментировал господин Коровин.
По его словам, на рост цен, особенно осенью, повлияла ситуация на топливном рынке и ожидания населения повышения утильсбора. В ближайшие месяцы на цены повлияют новые разовые факторы: повышение НДС, которое произошло с 1 января, первый этап индексации тарифов ЖКХ и корректировка акцизов.
Господин Коровин напомнил, что по последнему прогнозу ЦБ (был опубликован в октябре прошлого года), к концу текущего года инфляция должна снизиться до 4-5% и вернуться к уровню 4% в 2027 году. «Ключевая ставка в текущем году прогнозируется от 13 до 15%, а в следующем году вернется к своему нейтральному уровню – 7,5-8,5%»,— напомнил о прогнозе Сергей Коровин.
Подробнее о снижении ключевой ставки в конце прошлого года рассказала начальник Уральского ГУ Центробанка Марина Мясникова.