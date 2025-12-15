В Cвердловской области установили предельный рост тарифов ЖКХ на уровне 9,7%

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о введении ограничений на повышение платы за коммунальные услуги, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно постановлению правительства РФ, индексация тарифов в Свердловской области в 2026 году будет происходить в два этапа. С 1 января она составит 1,7% из-за увеличения базовой ставки НДС, а с 1 октября — до 11,7%. Благодаря указу губернатора рост платежей в большинстве муниципалитетов не превысит 9,7%.

В 2025 году максимальный рост коммунальных платежей был ограничен на уровне 13,2%, хотя федеральное правительство разрешало повышение до 15,1%.«Таким образом, в 2026 году темп роста платы граждан за коммунальные услуги замедлится»,— отметили в департаменте.

Власти напомнили, что в дополнение к ограничению индексации жителям региона предоставляются адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Право на получение выплат имеют одиноко проживающие граждане и семьи с доходом ниже прожиточного минимума, если расходы на ЖКУ превышают 12% от их совокупного дохода. Для других категорий граждан этот порог установлен на уровне 22%.

Полина Бабинцева