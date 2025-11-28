Путин утвердил повышение НДС до 22% с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года, при этом льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохраняется. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ вносит комплексные поправки в Налоговый кодекс: льготная ставка сохраняется для продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей, периодики, книг и племенных животных, но молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира исключаются из этого перечня и будут облагаться по ставке 22%. Также устанавливается мораторий на привлечение к ответственности малого и среднего бизнеса, который в 2026 году впервые перейдет на НДС и совершит нарушения при его уплате.

Закон был одобрен Госдумой в третьем чтении 20 ноября в составе бюджетного пакета. В числе прочего он предусматривает постепенное снижение порога годовой выручки, после которого предприниматели, работающие по упрощенной или патентной системе (УСН, ПСН) обязаны платить НДС.

Подробности — в материале «Ъ» «Налоги вышли к финишу».