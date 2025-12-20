В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии президента Владимира Путина совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова пояснила, почему было принято такое решение и что беспокоит представителей банковского сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совет директоров Банка России на своем последнем в этом году заседании принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16%. Принимая такое решение, мы комплексно оценивали динамику инфляции и деловой активности бизнеса, ожидания роста цен в будущем, учитывали кредитную и сберегательную активность, а также оценивали риски. Все эти факторы мы анализируем как в целом по стране, так и в регионах.

Мы видим, что инфляция замедляется. Так, в Свердловской области в октябре она составляла 9,5%, а в ноябре – уже 8,4%. А в целом по стране, по оценке на 15 декабря, опустилась ниже 6%.

Но нас беспокоит, что инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса остаются высокими: люди и компании по-прежнему закладывают в свои решения возможность быстрого роста цен.

На рынке труда ситуация стабилизируется: в Свердловской области дефицит кадров уменьшается. Компании планируют повышать зарплаты своим сотрудникам и в новом году, но более умеренно. Это будет сокращать отрыв зарплат от производительности труда, что работает на снижение инфляции.

Кредитование продолжает расти. Розничное – умеренно, а корпоративное во втором полугодии даже ускорилось. На Среднем Урале корпоративный кредит подрос за счет заимствований компаний, которые реализуют ранее начатые крупные инвестпроекты.

Жители региона стали чаще брать ипотеку: с октября по ноябрь ипотечный портфель вырос на 1%.

В то же время потребительские кредиты уральцы берут осторожно. Для контроля над инфляцией необходимо, чтобы кредиты росли сбалансированно.

С другой стороны, люди продолжают активно нести деньги на вклады, поскольку условия по ним остаются привлекательными. За месяц банковские счета жителей области выросли на 1%, до 1,5 триллиона рублей. Если выбор между «потратить деньги» и «сберечь» люди делают в пользу сбережений, это сдерживает спрос и помогает замедлить инфляцию.

Оценив все факторы, мы приняли аккуратное и взвешенное решение – продолжить смягчение своей политики, но небольшим шагом. Осторожность необходима, чтобы инфляция устойчиво возвращалась к цели 4%. В этом случае сбережения граждан перестанет «подъедать» высокий рост цен, а кредиты и ипотека станут по-настоящему доступными.