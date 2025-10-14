Из-за чего весь этот сбор

Введение новых правил расчета утильсбора, которые в том числе затрагивают импорт автомобилей физлицами, может быть отложено на месяц, до 1 декабря. Возникший ажиотаж среди покупателей спровоцировал пробки на пограничных пунктах пропуска и привел к росту сроков доставки автомобилей. Отсрочка может продлить повышенный спрос на авторынке, считают эксперты, напоминая, что с 1 января ожидается ежегодная индексация утильсбора.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Отсрочка с расчетом утильсбора по новым правилам может быть связана с задержками доставок уже купленных машин

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу оперативно рассмотреть возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили на месяц — то есть до 1 декабря. В секретариате господина Мантурова объяснили поручение возможной задержкой с доставкой машин, купленных еще до анонсированных изменений. «Ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов — сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля мог увеличиться на несколько недель»,— рассказали там.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, в среднем от момента оплаты до поставки автомобиля из Китая или других азиатских стран проходит около 30 дней, но некоторые граждане заказывали машины, в частности, из Европы и США, для них сроки доставки могут быть больше. По словам господина Алиханова, предложения по возможной отсрочке министерство предоставит в правительство на этой неделе.

Источник “Ъ” уточняет, что, если автомобиль куплен до анонсированных правил, но не будет растаможен до обозначенного срока, владелец все равно должен будет оплатить утильсбор по новому механизму. Документ о сроках заказа легко подделать, поясняет логику он.

Минпромторг анонсировал корректировку расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в сентябре (см. “Ъ” от 15 сентября). По новым правилам он будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности. Изменения также коснутся физических лиц, ввозящих машины для личного пользования: для них льготные коэффициенты утильсбора продолжат действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил (л. с.). Предполагалась, что нововведения вступят в силу с 1 ноября и не отразятся на автовладельцах, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам.

Формально обсуждаемый перенос сроков связан с обращением общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Но по словам господина Алиханова, поступало много обращений граждан через социальные сети и от бизнес-объединений. В ходе обсуждения проекта постановления поступило более 129 тыс. отрицательных отзывов и 675 положительных.

Изменения расчета утильсбора инициировало «Объединение автопроизводителей России» (включает АвтоВАЗ, КамАЗ, «Соллерс» и других). В организации объясняли это популярностью гибридов и электромобилей на российском рынке, для которых текущий расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — теряет актуальность. Корректировка механизма расчета необходима и для пресечения серого бизнеса, когда физлицами привозятся дорогостоящие автомобили с небольшим объемом турбодвигателя и электрическими, гибридными силовыми установками для коммерческой продажи, поясняли в ассоциации.

В Национальном автомобильном союзе (НАС) продолжают выступать против текущей корректировки. «Это болезненно ударит по всем сегментам нашего авторынка»,— отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин. По данным “Ъ”, наиболее значимо стоимость утильсбора вырастет на гибриды и электромобили, популярные для российского потребителя подержанные иномарки возрастом от трех до пяти лет, ввозимые физлицами, а также машины, поставляемые по механизму параллельного импорта ушедших из РФ марок. В частности, на популярные модели Li Auto или Aito Seres ценники могут увеличиться на 2 млн руб.

«Отказ от льготного утильсбора на машины выше 160 л. с. для физлиц может закрыть поток в РФ машин традиционных брендов, к которым десятилетиями привыкали автолюбители»,— говорит собеседник “Ъ”.

По мнению экспертов, утильсбор в той или иной степени увеличится на все автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с. как для коммерческого, так и для личного ввоза.

Перенос сроков не окажет «тектонического» влияния на рынок, считает директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Ему вторит гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. «Мы вступаем на финишную прямую в конце года, когда каждый дистрибутор будет пытаться продать максимальное количество автомобилей и показать максимально высокий результат»,— добавляет он. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не исключает, что изменение правил расчета утильсбора приведет к небольшому продлению ажиотажного спроса. Эксперт также напоминает, что с 1 января ожидается очередная индексация ставок утильсбора.

Наталия Мирошниченко