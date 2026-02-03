Кубанское УФАС возбудило 34 дела о нарушении закона о рекламе в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году управление ФАС возбудило и рассмотрело 34 дела о нарушении законодательства о рекламе. Основная часть претензий — около 70% — касалась распространения рекламных сообщений по сетям электросвязи, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет преимущественно о телефонных звонках, SMS-рассылках и других формах навязчивой рекламы, которую распространяют без согласия абонентов. Рекламораспространители по-прежнему остаются основной категорией нарушителей.

Отдельное направление составили дела, связанные с интернет-рекламой. Управление рассмотрело три дела по признакам нарушения статьи 18.1 закона «О рекламе». Доля таких нарушений в общем объеме пока ограничена, однако направление считается потенциально проблемным.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело о нарушении закона о рекламе из-за публикации в Telegram-канале «Эндокринолог Магеря». Основанием для возбуждения дела стало размещение рекламы биологически активной добавки (БАД) «Менталотим» без обязательного предупреждения о том, что продукт не является лекарственным средством.

Нурий Бзасежев