Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала нападение на учителя в Уфе

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о рисках повтора происшествий, подобных случившемуся в уфимской гимназии №16.

«В Уфе — нападение ученика в школе на других учеников и учителя. Очередное нападение. К счастью, на этот раз серьезно пострадавших, как я понимаю, нет»,— написала она, добавив, что при нынешнем уровне безопасности образовательных учреждений и нехватке квалифицированной психологической помощи учащимся, ученикам и родителям, «все может повториться в любой момент».

По мнению представительницы КПРФ, предпринимать усилия для предотвращения таких нападений «надо было еще вчера».

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром девятиклассник гимназии №16 Уфы несколько раз выстрелил в учителя и троих одноклассников из пневматического оружия, после чего его задержали прибывшие на экстренный вызов полицейские и росгвардейцы. По словам главы Башкирии, нападавший был вооружен страйкбольным автоматом. Власти заявляют об отсутствии пострадавших. СКР возбудил уголовные дела о халатности и покушении на убийство, проверку организовала прокуратура. Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что подростка «обижали» девятиклассники.

Идэль Гумеров