Сити-менеджер Уфы заявил о буллинге в отношении напавшего школьника

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что девятиклассники «обижали» ученика, который напал на учителя и троих школьников в гимназии №16.

«Девятиклассники обижали парня. Зашел вот с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал»,— цитирует чиновника телеканал UTV.

По данным сетевого издания Mkset, Ратмир Мавлиев призвал создать городскую комиссию по работе с родительским сообществом, которая должна принимать обращения о проблемах на местах. «Я сам отец, у меня тоже дети, и я прекрасно понимаю, о чем речь и тоже с этим сталкиваешься»,— прокомментировал сити-менеджер (цитата по Mkset).

Глава администрации Кировского района, прибывший на место, заявил, что ситуация в гимназии №16 находится «под контролем».

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром девятиклассник несколько раз выстрелил из пневматического оружия в учителя и троих сверстников. Власти заявляют об отсутствии пострадавших. СКР возбудил уголовные дела, в том числе о халатности. Проверку начала прокуратура.

