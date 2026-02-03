В Уфе вооруженный девятиклассник напал на учителя

Девятиклассник напал на одну из уфимских школ, сообщил в Telegram-канале первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. По его словам, никто не пострадал. Ufa1.ru со ссылкой на собственного источника сообщает, что школьник был вооружен травматическим оружием.

По данным «РБК УФА», инцидент произошел в гимназии №16 на улице Менделеева. Нападавшего задержали. Правоохранительные органы происшествие не комментировали.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, сегодня в 11:00 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии в гимназии №16. На место выехали сотрудники полиции, Росгвардии и других служб, а также министр внутренних дел республики Александр Воронежский.

Предварительная версия гласит, что один из девятиклассников пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и, выстрелив несколько раз в учителя и трех одноклассников, взорвал петарду.

Школьника задержали сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии.

Идэль Гумеров