СКР возбудил уголовные дела из-за нападения на уфимскую гимназию

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовные дела после нападения ученика гимназии №16 на учителя и одноклассников. Одно из дел будет расследоваться по факту халатности, другое возбуждено о покушении на убийство.

По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия выехало руководство следственного управления, следователи, криминалисты.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром девятиклассник гимназии №16 несколько раз выстрелил в учителя и троих одноклассников. По словам первого вице-премьера Башкирии Урала Кильсенбаева, пострадавших нет. Напавшего задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что нападавший был вооружен страйкбольным автоматом.

На месте инцидента работает мэр Уфы Ратмир Мавлиев и министр внутренних дел Башкирии Александр Воронежский.

Идэль Гумеров