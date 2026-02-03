Прокуратура Башкирии начала проверку из-за нападения на уфимскую школу

Прокуратура Башкирии организовала проверку после нападения ученика гимназии №16 на одноклассников и учителя. По данным пресс-службы надзорного ведомства, на место происшествия выехал зампрокурора региона Андрей Маркин.

По предварительной информации пострадавших не имеется.

«Прокуратура организовала проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных следственным органом»,— говорится в пресс-релизе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром девятиклассник гимназии №16 выстрелил из пластикового пневматического автомата (по некоторым данным, из страйкбольного оружия) в учителя и троих одноклассников, предварительно взорвав петарду. Никто не пострадал. Ученика задержали полицейские и росгвардейцы. Первым происшествие прокомментировал первый вице-премьер региона Урал Кильсенбаев.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев заявил о буллинге в отношении нападавшего. На место происшествия, кроме мэра, приехали глава МВД Башкирии Александр Воронежский, глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, руководство регионального следственного управления СКР. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и покушении на убийство.

Идэль Гумеров