К месту нападения уфимского школьника на учителя приехал мэр Уфы

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев приехал в гимназию №16 на улице Менделеева, где сегодня утром девятиклассник напал с пластиковым пневматическом автоматом на учителя и троих одноклассников.

«По инциденту в Гимназии №16, все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно»,— написал господин Мавлиев.

По словам главы Башкирии Радия Хабиров, стрельбу нападавший вел из страйкбольного автомата. «Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности»,— пояснил руководитель региона.

На месте происшествия также работает министр внутренних дел Башкирии Александр Воронежский.

