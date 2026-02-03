Количество кафе на Кубани увеличилось на 8,5%

В Краснодарском крае количество открывшихся кафе в 2025 году увеличилось на 8,5% по сравнению с предыдущим годом — до 2042 шт. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики «Контур.Фокуса».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 1 декабря 2025 года, в Краснодарском крае было открыто 1574 пекарни, что на 4,45% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, когда работало 1507 организаций. Также увеличилось количество открывшихся ресторанов на территории южного региона — до 7896 шт., что на 2,8% больше, чем в 2024 году, когда функционировала 7681 точка.

Согласно информации аналитиков, число регистраций пекарен в Краснодарском крае за 2025 год достигло 393 шт., что в 10 раз больше, чем в 2024 году. В случае с ресторанами динамика схожая: в прошлом году предприниматели зарегистрировали 1796 объектов, что в 14,3 раза больше, чем в 2024 году. Количество регистраций кафе на территории Кубани также выросло в 18,2 раза — до 658 шт.

Как рассказали «Ъ-Кубань», число ликвидаций предприятий в Краснодарском крае в 2025 году также значительно увеличилось. За прошедший год было ликвидировано 303 пекарни, что в 10,1 раза больше, чем в 2024 году. Количество закрытий ресторанов также выросло в 8,5 раза — до 1404 шт. Число ликвидаций кафе в регионе в прошлом году достигло 452 шт., что в 9,6 раза больше, чем в 2024 году.

Алина Зорина