Главные новости к утру 3 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Из-за этого Вашингтон собирается снизить пошлины на индийский импорт с 25% до 18%.

Американский бизнесмен Илон Маск объявил о слиянии его стартапа в области искусственного интеллекта xAI с компанией SpaceX. Ключевой стратегической целью объединения Илон Маск называет создание космических центров обработки данных на орбите.

В ООН считают необходимым создать новый режим контроля над ядерными вооружениями. Так в Организации прокомментировали скорое истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Дочь секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу Ксения стала главой фонда «Долина Менделеева».

Найдено тело похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика. Его нашли в одном из водоемов в Ленинградской области. Ребенка искали несколько дней.