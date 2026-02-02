Ксения Шойгу стала главой фонда «Долина Менделеева»

Ксения Шойгу возглавила фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

С февраля 2024 года гендиректором «Долины Менделеева» был Александр Масленников. Центр был основан в 2019 году по распоряжению российского правительства.

В фонд «Долина Менделеева» также перейдет часть команды «Острова фортов» — городского культурного кластера Кронштадта, посвященного истории Военно-морского флота.

Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу — занимает пост президента Федерации триатлона России с декабря 2020 года. Она также руководит организацией «Лига героев», которая занимается массовыми спортивными мероприятиями. С 2019-го Ксения Шойгу курирует проект «Остров Фортов».