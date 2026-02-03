Трамп объявил снижении пошлин на товары из Индии из-за отказа от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Президент объявил о заключении сделки с Индией, по которой Вашингтон снизит тарифы на индийские товары с 25% до 18%.

«(Премьер-министр Индии Нарендра Моди. — "Ъ") согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет положить конец войне на Украине, которая идет прямо сейчас и забирает тысячи жизней каждую неделю»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Взамен на снижение пошлин Индия будет «стремиться снижать» до нуля свои тарифные и нетарифные барьеры для американских товаров, а также закупать энергетическую и сельскохозяйственную продукцию из США на $500 млрд. Дональд Трамп добавил, что снижение вступит в силу немедленно, но Белый дом пока не опубликовал официальных документов.

Нарендра Моди в соцсети X сообщил, что рад решению господина Трампа. «Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества»,— написал премьер-министр.