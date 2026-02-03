В ООН назвали «мрачным моментом» истечение срока действия ДСНВ

В ООН считают необходимым создать новый режим контроля над ядерными вооружениями, который бы отвечал стремительно меняющейся международной обстановке. Об этом «Известиям» сообщили в офисе генерального секретаря организации.

Об этом в ООН сообщили накануне истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соглашение перестанет действовать 5 февраля, и в Организации это назвали «мрачным моментом для мира и безопасности».

«Этот разрыв между десятилетиями достижений не мог произойти в худшее время — риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия»,— заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак. При этом в ООН подчеркивают, что даже в условиях неопределенности сохраняется шанс переосмыслить подходы и сформировать обновленную систему контроля над вооружениями.

При этом представитель генсека ООН указал на то, что руководители России и США осознают дестабилизирующие последствия ядерной гонки и необходимость не допустить новый виток неконтролируемого распространения ядерного оружия. Теперь, подчеркнули в Организации, мировое сообщество ждет от двух стран практических шагов.

Подробнее об истекающем ДСНВ — в интервью зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.