На автодорогах Ростовской области развернуты 12 пунктов обогрева

На федеральных трассах и дорогах регионального значения в Ростовской области развернуты мобильные 12 пунктов обогрева, где водители могут обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Пункты обогрева расположены на автодороге Волгодонск — Морозовск (выезд из Цимлянска), 873, 929, 980, 1000, 1014, 1056 и 1086 километрах трассы М-4 «Дон», 216 и 316 километрах автодороги Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», а также на 52 и 82 километрах трассы Р-280 «Новороссия».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на дорогах региона из-за снегопада работают более 1 тыс. специалистов областных служб экстренного реагирования, 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости.

Наталья Белоштейн