На дороги Ростовской области вышли 19 тягачей и 700 машин высокой проходимости

В Ростовской области из-за снегопада на дорогах работают более 1 тыс. специалистов областных служб экстренного реагирования, 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для оказания помощи участникам дорожного движения на региональных дорогах развернуты пункты обогрева.

В круглосуточный режим работы приведены 517 единиц спецтехники. Они обеспечат расчистку региональных и межмуниципальных дорог. Для обработки трасс подготовлено более 170 тыс. т от противогололедных материалов.

Наталья Белоштейн