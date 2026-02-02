В Таганроге за неделю устранили 71 порыв на сетях водоснабжения

В Таганроге за прошедшую неделю устранили 71 аварию на водопроводных сетях. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сообщении главы города отмечается, что морозы создают дополнительные трудности при восстановительных работах. Отмечается, что на этой неделе ремонт запланирован по четырем адресам: Транспортная, 18а; улица Карла Либкнехта, 54; перекресток Менделеева и Циолковского; 20-й переулок, 118.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области в ближайшее время прогнозируют сильный снегопад и гололед.

Константин Соловьев