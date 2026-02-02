В Ростовской области прогнозируют сильный снегопад и гололед

В Ростовской области муниципалитетам поручено принять меры повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в регионе ожидается интенсивный снегопад с метелью и значительное снижение температуры. В ближайшие сутки прогнозируется выпадение до 20 см снега, а перепады температуры приведут к образованию сильного гололеда. Видимость ухудшится до 1-2 км, временами до 500 м. На автодорогах возможны снежные заносы. В южных районах области ожидается налипание мокрого снега на электропроводах и деревьях.

Главам муниципалитетов предписано обеспечить круглосуточное дежурство для контроля состояния критически важной инфраструктуры — систем теплоснабжения и электрических сетей. Кроме того, местным властям, как следует из поручения, необходимо увеличить численность аварийно-восстановительных бригад для быстрого устранения возможных повреждений. Коммунальные службы должны подготовить уборочную технику для ликвидации последствий снегопада и проведения противогололедных работ.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону дожди и снег осложнят движение на дорогах.

Константин Соловьев