Снегопад увеличил высоту снежного покрова в горах Сочи до 2,5 метра

Снегопад, прошедший в горной части Сочи в минувшие сутки, существенно увеличил высоту снежного покрова на склонах. В зависимости от высоты над уровнем моря толщина снега сейчас составляет от 90 до 250 см, следует из данных горнолыжных курортов.

По информации, опубликованной 2 февраля, на высоте 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, выпало до 17 см снега. Общая высота сугробов здесь достигла 250 см. В зоне сохраняется слабый снегопад, видимость в осадках ограничена и не превышает 500 м, температура воздуха составляет -2 градуса.

На отметке 1,6 тыс. м снежный покров увеличился до 220 см. Осадки в этом районе прекратились, видимость достигает 20 км. В Олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м максимальная высота снега составляет около 120 см при температуре воздуха +5 градусов. На уровне 940 м снежный покров не превышает 90 см.

По данным курорта «Роза Хутор», текущая высота снега составляет 226 см на отметке 2320 м, 196 см— на высоте 1,6 тыс. м, 155 см — на уровне 1,6 тыс. м, 123 см — на высоте 1,1 тыс. м и 92 см — на отметке 940 м.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что из-за значительного количества снега горнолыжный сезон в Сочи продлится как минимум до конца марта. В отдельные годы подобные погодные условия позволяют сохранять устойчивый снежный покров вплоть до апреля. В прошлом сезоне сочинские курорты завершили работу в апреле и начале мая.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт принял около 685 тыс. туристов в январе при средней загрузке гостиниц 70%. Сейчас в городе одновременно находятся более 90 тыс. гостей.

Мария Удовик