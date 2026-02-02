Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области

В Ярославской области в селе Вятское обокрали дом писательницы, автора детективных романов Татьяны Устиновой, сообщил портал Yarnews. Как уточнили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе областного УМВД, по факту кражи полицией возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Писатель Татьяна Устинова

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Писатель Татьяна Устинова

По информации портала, кража произошла в прошедшие выходные. «По некоторым данным писательница лишилась бриллиантов и прочего имущества на сумму около 10 млн руб.»,— уточняет Yarnews.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О переезде Татьяны Устиновой в Вятское «Российская газета» сообщала в марте 2024 года. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что заслуженная артистка России Нонна Гришаева в качестве постоянного места жительства также выбрала село Вятское.